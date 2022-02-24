禁追租構思今年1月起計　市民鬧爆：冇得收租靠乜嘢生活呢？

新一份預算案提出，立法禁止業主對指定行業的欠租商戶採取法律行動，為期3個月。財政司司長陳茂波回應指今次是非常時期、迫不得已，初步想法是「劃線」業主僅不可追討本年1月起的租金，即適用於第5波疫情發生之後的欠租情況，這個日子之前的欠租，可按原本的租約處理。有市民反問「冇得收租靠乜嘢生活呢？」亦有業主批評政策打擊香港自由市場形象。

陳茂波指，這波疫情來得太快，形容是「休克式」衝擊，他相信大部分業主與租客有長遠關係，希望續租，期望雙方可以因應1月1日疫情後的欠租繼續商討。他又稱，一直與律政司保持溝通，不擔心出現法律訴訟，同時指要「盡快做」，如有必要相信立法會可提早開會審議。

有市民致電電台聯播節目向陳茂波反映，自己與丈夫退休20年，聘請一名外傭，每個月只靠一間小舖租金一萬多元收入維持生活，需要交管理費及地租，反問「冇得收租靠乜嘢生活呢？」

有業主批評這項政策打擊香港自由市場形象，並指出，將店舖租予零售店，過去一年多以來，不時拖欠租金，租戶即使已交3個月的租金為按金，亦不足以彌補損失，反問政府是否會賠償。

政府亦宣布將立法禁止業主對指定行業欠租租戶採取法律行動，有市民指有租客已經拖欠租金半年，擔心政府推出措施後，會被拖欠租金逾一年；另有高齡市民指，僅靠收租維持生計，反問「冇得收租靠乜嘢生活呢？」

問及「明日大嶼」計劃情況，陳指如推出融資並不困難，政府檢視規劃程序後，整體進度或可加快約1年。