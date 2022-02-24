疫苗通行證今起實施　商場多人無視安心出行　食肆街市嚴格執行

港府進一步收緊防疫措施，今日（24日）為疫苗通行證實施首日，市民進入表列處所例如食肆、商場、街市等地方，需要出示已接種至少一劑疫苗的紀錄，才可進入。東網記者今早分別到大埔墟街市、九龍灣德福廣場及旺角的大型鏈鎖快餐店視察，只見市面人流冷清，僅零星市民買餸和購買早餐，未知是否因疫苗通行證的實施而影響人流。而食肆和街市均有派人於門外駐守，檢查市民的安心出行及疫苗接種紀錄；但商場或因出入口較多、且有市民只為途經上班和回家等，則大部分人均無使用安心出行便已離開；酒樓方面，則有酒樓負責人憂生意再跌，考慮削減人手或乾脆停業。

東網記者今早約8時半到達大埔墟街市及熟食中心，有工作人員及保安於街市門外駐守，並為進入處所的市民逐一檢查安心出行和疫苗接種紀錄，由於人流稀疏，市民暫未需要因檢查而大排長龍進入街市。而街市內部則無任何工作人員突擊檢查市民的疫苗接種紀錄，不過亦無甚市民在街市買餸，場面冷清，有店舖乾脆休息，免蝕燈油火蠟。

東網記者亦有到位於旺角鬧市的鏈鎖快餐店視察，往日繁華囂鬧的旺角人車稀少，寥寥可數的市民走入快餐店買早餐，偌大店舖只餘一名市民堂食早餐，零星市民購買外賣後便匆匆離去。而該店內有一名職員站於收銀位置旁邊，為市民檢查安心出行及疫苗接種紀錄，不過店內人潮實在淒涼，店員並不忙碌。

至於九龍灣德福廣場於商場門外已有放置大量安心出行二維碼，供市民掃描。有部分市民自行掃描二維碼紀錄出行狀況，但更多市民無視商場的安心出行告示，直接進入商場，或是為經過商場上班或回家，故無使用安心出行，商場亦未見有工作人員站於出入口位置為市民逐一檢查。

而酒樓方面，在青衣一間酒樓有職員於出入口檢查食客的疫苗接種紀錄。有食客認為實施疫苗通行證有其必要，進入場所會較安心，但對於限制每枱不多於2人令他感到不便，但疫情嚴峻之下只好無奈配合；另亦有市民稱疫情爆發，惟有減少到酒樓飲茶。該酒樓負責人則表示，自第5波疫情以來，生意已少了3分之2，相信在實施疫苗通行證和收緊每枱人數限制後，會進一步影響生意，未來會考慮削減人手，或是乾脆停業。