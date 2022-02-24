俄羅斯總統普京授權　在烏東當巴斯地區展開軍事行動

俄烏局勢急轉直下，俄羅斯總統普京於莫斯科時間周四（24日）早上5時45分（香港時間周四早上10時45分）對烏克蘭宣戰，在電視講話中宣布已授權在烏克蘭東部當巴斯地區展開特別的軍事行動，但稱不會佔領烏克蘭，呼籲烏軍投降。另有英媒引述消息指，俄羅斯部隊已抵馬里烏波爾及敖德薩。

普京表示：「我已決定展開特別的軍事行動，我們的分析得出總結，我們與（烏克蘭）部隊的衝突已不可避免。」普京稱，情況要求俄方立即採取果斷行動，當巴斯兩個共和國向俄尋求了幫助，故根據《聯合國憲章》第7章第51條，經聯邦委員會批准，為履行聯邦委員會批准與頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的友好互助條約，他決定採取上述行動。但他強調，不會全面攻佔烏克蘭，呼籲烏軍放下武器回家。

聲明發出後不久，在烏東頓涅茨克地區北部的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），發生至少4次巨大爆炸；在烏克蘭首都基輔亦傳出爆炸聲以及槍聲，俄軍聲稱已控制基輔機場。美媒引述烏克蘭內政部指，俄羅斯的「入侵」已經開始，基輔附近的爆炸是巡航導彈襲擊。俄軍另從克里米亞進入烏克蘭，據報空軍戰略轟炸機和特種部隊已在烏展開行動；有指俄軍分三路進攻。

當巴斯地區前線近日已頻頻傳出與親俄分離分子交火。其中在頓涅茨克，周四（24日）早上傳出至少5次爆炸巨響，大批軍車趕赴現場。烏軍則表示，一名士兵周三（23日）在東部地區因炮擊喪生，另有6人受傷。