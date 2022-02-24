黎智英涉違國安　今進行交付高院程序　案押3.10再訊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，現已就4宗未經批准集結案被定罪，共被判監20個月，惟官司纏身的他仍要面對其他刑事案，他與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層涉嫌違反《港區國安法》，各被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪。黎智英另被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全、及另1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，身負合共4項控罪。案件今天（24日）在西九龍裁判法院再提訊，並由署理總裁判官羅德泉處理交付高院程序。案件押後至3月10日下午作提訊日，續處理交付高等法院原訟庭審訊的程序；7名正在還押的被告，今天沒有到庭。

今天提訊的7名被告，包括黎智英（74歲）、壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、前《蘋果日報》副社長陳沛敏（女，51歲）、總編輯羅偉光（47歲）、執行總編輯林文宗（51歲）、主筆馮偉光（筆名盧峯，57歲）和主筆楊清奇（筆名李平，55歲）。黎智英今天由資深大律師鄧樂勤代表，控方則由律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤代表。

7人各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪，控他們於2019年4月1日至2021年6月24日期間，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，及引發香港居民間的不滿及離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

7名被告均被控的1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪則指，7人於2020年7月1日至2021年6月24日期間，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

74歲的黎智英除面對上述2罪，另被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，合共4項控罪。前者指黎於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。後者則指黎於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

控罪提及的蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、以及蘋果日報互聯網有限公司，亦有被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今天一并在西九龍法院再提訊，3者續由資深大律師郭棟明作法律代表。

香港《蘋果日報》在今年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在今年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：WKCC 4341/2020, WKCC 2379，2879/2021