疫苗通行證首日實施　領展今起向旗下街市租戶派快速測試套裝

疫情大爆發，港府早前宣布的疫苗通行證由今日（24日）起實施。領展資產管理有限公司今宣布，旗下75個商場和52個鮮活街市已為全面實施「疫苗通行證」安排做好準備，早前已向旗下的所有商戶發出通知，其員工上班值班需要有疫苗接種紀錄，而領展及其街市整體承租商亦有向旗下鮮活街市的租戶及其員工免費提供快速抗原測試套裝。

領展表示，為配合政府疫苗通行證的安排，在計劃實施前已採取一系列措施，包括向旗下的所有商戶發出通知，提醒相關措施的生效日期，以及叮囑其員工需要有接種疫苗紀錄。在計劃生效前1個星期，更在黃大仙、沙田、天水圍和東涌的商場進行演習。

而在商場和鮮活街市的主要出入口當眼處，領展指已有張貼安心出行二維碼及告示，當中部分二維碼亦有為視障人士套上凸字膠套；旗下客流量較大的商場和街市主要出入口會增派人手，協助市民掃描安心出行。

領展又指，由今日起會分批向旗下52個鮮活街市的租戶免費派發快速抗原測試套裝，以感謝租戶對推行疫苗通行證的支持，同時鼓勵檔主及其員工自願檢測。