染疫醫護第7天快測無事可上班　員工斥罔顧病人安危憂大爆發

醫院管理局昨日(23日)向員工發指引，如確診第7日的快速測試沒有驗出病毒，就可以上班，隔離期比一般確診者的14天短整整一倍，也與衛生防護中心的指引相違背。現職公立醫院前線護士、前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文今(24日)對東網記者表示，有關做法令員工無所適從，也妄顧員工及病人安全。原因是快速測試有其限制，就算檢測陰性，可能只代表病毒量低，但依然有傳染性，要求他們感染後7日隨即上班，很大機會感染更多員工及病人，也對染疫的員工極度不公，質問道「醫護人員條命係咪特別賤？」。

醫管局昨日向員工發出「防疫快訊」，當中提到，為平衡員工健康及病人服務的運作需要，確診員工在接受核酸檢測採樣當日起計(Day 0)，如於第7日進行快速抗原測試未有驗出病毒，通知上司後即可上班。如第7日仍驗出病毒，則每天進行測試直至結果為無染疫，才可離開隔離的地方。而被列為密切接觸者的員工亦有同樣安排，如同住家人確診，向人力資源部通報當日起計，如第7日快測為無染疫便可復工。然而，上述條件與衛生防護中心的指引有出入。現行機制下，確診病人如第7日無驗出病毒，需要留家隔離多7天，直至第14天無驗出病毒，才可以解除隔離。

劉凱文指出，快速測試有一定限制，如果Ct值高於25，即病毒量低，快速測試就無法驗出病毒，但病人依然有傳染性。如單憑快速測試結果，就要「康復」的醫護人員上班，照顧病人，很容易造成更廣泛的傳播，尤其會危及沒有打針的長者及小童，直言「院內爆發指日可待！」。他質疑，醫院管理局的解除隔離條件何以凌駕法例，令醫護人員無所適從，此「大細超」的舉動也公然剝削醫護的勞工權益。

除了感染控制漏洞，有醫管局護士也向當局提出質問，如新冠肺炎是如此輕微，只要第7日快速抗原測試沒有驗出病毒，就可以上班，為什麼還要大興土木做全民檢測、禁晚市堂食？尤其是單單連竹篙灣一個隔離設施都屢傳管理問題，政府又有何得何能去管理更多的隔離設施？當醫護人員都可以上班，為什麼還需要隔離一班可以回家的病人，不讓他們和醫護人員一樣，第7日沒驗出病毒就回家，甚至上班？該護士質疑，從以上種種可見，政府和醫管局根本自相矛盾、自打嘴巴。