食客不解疫苗通行證流程　無帶針卡食閉門羹　飲食業促加強宣傳

疫苗通行證現已實施，政府同時收緊所有食肆的每枱人數至最多2人，不少食肆在執行時均出現困難。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（24日）表示，今早已到食肆視察新措施下的運作情況，但發現不少食客仍未能了解程序，有市民以為只需掃描安心出行後便可入內，但其實仍需由店員掃描針卡的二維碼；更有市民以為打針後配電子針卡會自動上傳到安心出行，故無帶電子針卡外出，慘食「閉門羹」，徐促請政府盡快加強宣傳新措施。餐飲聯業協會會長黃家和則表示，現時生意低迷，或會有3成食肆選擇暫停營業，以免虧蝕。

徐汶緯表示，今早曾到其食肆的分店巡視，發現有不少食客其實未了解新措施的運作程序，更有部分食客花超過1分鐘的時間才可進入食肆。徐指出，有部分市民以為掃描安心出行後，手機顯示藍色二維碼及發出聲響後便已成功，惟其實食肆需另以安裝特設掃描二維碼的手機反掃客人的藍色二維碼，方能完成整套程序。

徐汶緯續指，有客人以為打針後電子針卡會自動上載於安心出行，故並未有帶同紙本針卡，結果未能入內光顧，預料今日早上生意下跌約4成。他希望政府可以加大力度宣傳，例如教導市民如何上載電子針卡和如何使用疫苗通行證。

至於食店方面，徐建議食肆用來反掃市民二維碼的手機，其前置鏡頭需有1300萬像素及自動對焦功能，可以減少掃描時不暢順的情況。

黃家和則表示，至今約有2,000間食肆暫停營業，包括酒樓、茶餐廳及小菜館等，料數字會持續上升，估計在4月20日前，全港1.7萬間食肆中或有3成會暫停營業，以避免營運虧蝕。黃又指，政府未收緊防疫措施前，生意額只有正常的約2至3成，未來生意額將進一步下跌至兩成以下，在生意低迷情況下Ｄ類食肆需每枱減至2人，營運成本高反而令食肆虧損更大。