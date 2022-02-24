離港港人仍獲發消費券　局方稱或考慮新登記需申報是否移民

有議員質疑移為何已移民港人可獲消費券？

政府計劃在4月派發首輪5000港元消費券，並在暑假後派發剩餘5000港元款項。立法會財務委員會今早(24日)召開會議討論新一份財政預算案建議，多名議員關注電子消費券發放詳情及申請資格，其中有議員質疑為何移民港人仍可申領消費券，促設申報機制。

議員李梓敬關注申領資格方面要求申請者過去24個月曾逗留在香港，指在居住內地港人因疫情未能返港而不能受惠，不解為何已移民、離棄國家的港人同可取得消費券，希望局方在處理新登記申請時設申報制度。他指如有移民港人如常登記消費券，更申報沒有移民，如被當局抽查發現，就有足夠法律基礎追究行為。

財政司司長陳茂波指在申請人資格方面，在第2輪登記可適當考慮李的建議。財政預算案及稅務政策組主任王學玲解釋去年曾與入境處研究如何剔除移民港人，惟處方亦難以判斷離港人士是否等同移民，故只剔除持外國簽發永久性居民身份證人士，及設在港居住要求，申請人亦要簽署確認書。同時會因應疫情，調整逗留在港時限。

議員田北辰表示，要反映「兩個訴求及一個憤怒」，其中希望首輪消費券可設有6個月限期，可等同現金使用，第2期要針對振興經濟，在疫情穩定下分兩期發放。他又指有不少意見認為應發放現金，因90%公營街市未有安裝電子支付機，批食環署未有在續約時要求租戶必須加入支付機，要求陳介入。

陳茂波回應指消費券分兩期發放，希望可以盡快發放到大家手上，如疫情未能受控，政府不鼓勵市民外出消費，故設計期限本來亦是較長。第二期消費券在暑假後派發，至於會否設分期及如何發放，會再聆聽大家意見，亦會考慮是否有其他合適的支付工具。

議員林筱魯指不少基層人士因疫情開工不足、被迫休假，憂綜援高津等多派半個月糧，援助力度不足。陳表示，在衡量一次性措施方面，不可只看單一措施兩年疫情下，基層市民受影響最大，但不少基層市民沒有申領綜援，如只在綜援加大力度就會遺漏一班勤力工作未取綜援的市民，故發放消費券可有更大覆蓋面。

另一議員顏汶羽批評在職家庭津貼支援不足，斥政府未有提供公屋免租，質疑為何不加大支援。他又稱政府應利用資源再分配，措施要針對底層市民。陳茂波回應稱，公屋代繳方面社會意見南轅北轍，但畢竟公屋已經是福利，政府推出消費券等覆蓋面更大；在職家庭津貼方面，勞工及福利局已經改善，會將議員意見帶給局方。