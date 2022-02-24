政府修例拒打針「炒魷無罪」　有食肆職員持醫學豁免證明被解僱

政府落力「谷針」，令不少打工仔「受害」，當局擬修改僱傭條例，將僱主解僱不願接種疫苗而缺勤的員工，不視作「不合理解僱」。明愛發展服務近日收到求助，有打工仔持有醫學豁免證明書，仍因未打針而遭解僱。機構呼籲政府立即停止就疫苗接種為合理解僱的修例。

求助人阿進，現年43歲，自幼被診斷患有溶血症，亦有藥物敏感，他獲醫生發出醫學豁免證明書，指不適合打針，而有效期亦至今年8月。他原本在今年1月中獲聘酒樓聘用，月薪1.7萬港元，在此經濟環境下，以為見曙光，豈料約在1月27日收到經理通知，指酒樓有意收緊食肆類別，因此就算他獲醫生紙證明，未打針就不能上班。

阿進感十分不公平，因他已獲醫生證明，而經理坦言十分滿意他的表現，但因公司政策，他不能「留低」。明愛社區發展服務呼籲政府應立即停止定義疫苗接種為非不合理解僱的修例工作，堵截有僱主濫用條例解僱員工。另外，讓開工不足或正放無薪假的員工亦能受惠於一次性1萬港元臨時失業津貼。