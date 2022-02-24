兩男香港乘金巴入境後確診　其中1人為六旬已打針港漢

香港第5波新冠肺炎疫情沒完沒了，毗鄰的澳門近日不斷錄得本港入境個案！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(24日)公布，再有2名男子日前乘金巴入境後證實確診，其中1人為63歲港人。由於2人目前沒有病徵，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，均被判定為輸入性無症狀感染者，不列入澳門確診病例。澳門至今已錄得80宗確診個案及31名無症狀感染者。

該名63歲香港男子，本周二(22日)在香港乘坐當日上午10時開出的金巴到澳門，並持有採樣日後24小時內的非確診病毒檢測結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果沒有驗出病毒，被安排到麗景灣酒店接受醫學觀察，惟昨晚(23日)覆檢結果確診，已轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。病人先後於去年10月和11月，共接種2劑由內地研發的科興新冠疫苗。

另一名病人則為30歲澳門男子，昨日在香港乘坐下午4時開出的金巴入境澳門，同樣持有非染疫結果證明，惟入境時接受鼻咽拭子檢測確診，亦已轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。患者在去年7月及8月，共接種2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。