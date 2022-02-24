許智峯棄保潛逃被控涉藐視法庭　官擬下次聆訊處理判刑事宜

牽涉4宗刑事案件，正流亡海外的前議員許智峯於去年10月，被律政司入稟高院指他於2020年底涉提供虛假資訊聲稱到丹麥外訪，令警方向其發還護照，但他棄保潛逃沒有依時到法庭應訊，故涉藐視法庭。高院法官陳慶偉今（24日）開庭處理該案，許缺席聆訊。法官在聽取律政司一方舉證後決定押後作裁決。法官又表示若許最終罪成，下次聆訊將處理判刑事宜。

申請人是律政司司長，答辯人為許智峯，許並無到庭或派出律師代表。律政司代表先表示希望法官在許缺席聆訊下處理案件。代表指律政司早於去年10月已透過電郵等將入稟狀給予許，並通知他需於今日到高院出席聆訊。代表又引述許的社交網站貼文指，許表示收到入稟狀及出庭通知，並將入稟狀等於貼文上載，顯示他已收到通知。代表指法庭至今已給許約4個月時間回應指控，他卻沒有任何回應且缺席聆訊，認為是許主動放棄抗辯。

舉證方面，律政司代表指，許智峯於2020年11月聲稱要到丹麥外訪，在法庭批准下獲警方發返護照讓他短暫離港。惟協助他離港外訪的丹麥政界人士Anders Storgaard於12月在社交媒體披露，許的「外訪」屬虛假，目的是讓他可獲發還護照離港。許其後亦於社交媒體宣布流亡海外。當時許面對的4宗案件有一宗區院案件已作排期，代表指許的行為正干擾了司法公義屬藐視法庭。

代表又指，去年3月高院法官李運騰處理一宗由許智峯提出的司法覆核案時，許有律師代表，律政司當時指摘許早前申請保釋向法庭說謊，獲准離港卻棄保潛逃，許的代表律師並沒有提出反對，顯示許確有欺騙法庭；據警方調查所得，在許宣布流亡前，他的家人已購買機票從香港到多哈再到倫敦，亦顯示許是早有預謀且有意圖去干擾司法公義。

許涉及的4宗刑事案包括2019年7月「光復屯門」遊行期間，要求他人刪除相片及損毀他人手機被控妨礙司法公正。該案將於區院審訊；許另涉2020年5月衝擊立法會主席台阻撓內務委員會會議及同年5至6月在「國歌法」二讀及三讀期間於立法會「丟腐爛植物」等。

案件編號：HCMP 830/2021