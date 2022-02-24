立法禁追租被斥「有鬼用」　議員倡政府代繳租金被拒

在疫情下，各行業生意大受打擊，不少租戶更面對租金壓力。政府昨公布擬立法禁止向商戶追討欠租為期3個月，卻引來社會熱議。有議員今(24日)在財務委員會上斥立法「有鬼用」，認為提供減租誘因才能對症下藥。亦有議員建議政府為被迫停業處所租戶代繳租金，惟政府重申未能做到。

議員田北辰指在第5波疫情下，大部商戶生意大跌60%至70%，未來數月難交租金，對於政府擬立法禁止追租，他直斥「有鬼用咩」，3個月至6個月後亦難以一次過繳交款項。他強調真正有用的方法是為業主提供減租誘因，即稅款抵免。惟財政司司長陳茂波指市面進入「休克式」狀況，大家可有空間商討，指稅款抵免建議不可行。

批發及零售界議員邵家輝指有關立法禁止追租，不少商戶表示面對租金壓力大，有「醒目」商戶有籌碼與業主討論減租。但亦有小業主因正供舖位，憂未能收租之餘同時被銀行追討款項，建議政府為因疫情被迫停業處所代繳租金，並盡快推出新一輪抗疫基金。

陳表示，已與金管局溝通向銀行發出指引作寬鬆處理，會確保執行到底。至於政府代繳租金方面，他表明不能做到，又指希望透過今次立法，提供空間予業主及租戶可討論方法「搵條路行」，指兩者不是「零和遊戲」，希望大家同舟共濟。他又指特首早前已提及沒有計劃推出新一輪保就業計劃，而第5波疫情下已推出兩輪防疫基金，預算案中亦推出不同措施，故仍要再考慮是否推出第7輪防疫基金。

議員易志明指疫情下企業資金短缺，但「保飯碗要搵錢」，希望政府考慮重推保就業計劃。他又稱，疫情確診數字高企，但檢測結果滯後，從業員未有結果難以上班，希望政府寬減企業利得稅及差餉。他又稱禁追租措施令小業主「冇路行」，到時租借店舖的人士「拍吓籮柚」，申請破產就離場，質疑政府僅派發指引予銀行有否作用。

陳茂波指金管局會按指引嚴格執行，如銀行不合理對待小業主會嚴肅跟進，但社會面臨休克式衝擊，希望大家」一人讓一步」。他認為寬減利得稅、差餉對中小企幫助不大，現時經濟環境令部分中小企毋須繳稅，即使退回1萬至2萬港元亦意義不大。

議員陳仲尼憂慮立法後，業主與租戶糾紛增加，又建議可否以6個月營業額作基礎以分帳來共度時艱。他又促政府為小微企業推出保就業計劃，規定將資助投放至僱員薪酬及後才可用作周轉之用。

陳茂波回應稱，業主與租戶可否分帳是視乎兩者達成的協議，具體如何處理最合適都要由他們討論。早前實施的保就業計劃操作與陳的建議有差距，如再推出其建議的保就業計劃，需要再作一定程度調整才可滿足不同建議，相當不簡單。