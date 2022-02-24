僱主炒染疫外傭違例最高罰10萬元　往後一段時間申簽證遭拒

第5波疫情大爆發，確診患者中不少為外籍家傭，勞工處今日（24日）提醒僱主切勿解僱染疫外傭，在疫情下仍應繼續遵守《僱傭條例》及「標準僱傭合約」的規定，違反《僱傭條例》的僱主除有機會被判罰款外，亦將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭。如外傭因染疫而被僱主解僱，可向勞工處求助。

本港外傭人數現時約有34萬人。勞工處發言人提醒僱主，不應因外傭染疫而終止僱傭合約。根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款10萬港元。僱主亦將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請會被拒絕。另如僱主因外傭染疫康復而給予外傭較差待遇，亦可能違反《殘疾歧視條例》。

如外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼。即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，政府也呼籲僱主體恤外傭，考慮給予有薪病假。另外，根據「標準僱傭合約」的規定，僱主須向外傭提供免費及合適的住宿及免費醫療。