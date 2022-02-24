前區議員盧俊宇涉訛稱遭截查　被控誤導警員　押明日裁決

前屯門區議員盧俊宇，涉嫌在前年11月向警方訛稱曾在元朗警署外遭警察截查，事後被控一項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。盧否認控罪，案件今天（24日）在粉嶺裁判法院開審。控方案情指出，盧聲稱當晚曾到元朗警署外，惟根據他的交通紀錄及相關閉路電視，盧於傍晚已經乘車離開元朗。辯方爭議即使盧說謊，但他亦無具體地虛構內容，沒有延伸至對任何一名警員的投訴或指控，不可能妨礙公正。案件明日(25日)裁決。

39歲被告盧俊宇，被控於2020年11月23日，在屯門湖翠路2號美樂花園商場地下39號鋪外提供虛假資料，即他曾於2020年11月21日於元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

隸屬屯門警民關係科的警長文嘉明供稱，前年11月22日他在社交平台上看見被告發布的貼文，內容為被告聲稱於前一天曾遭警員截查。翌日文就貼文一事找被告查問，被告表示當晚在元朗聲援2名遇查的市民，並於元朗警署外遭截查。文於辯方盤問時，同意被告曾回應：「依家唔想講呢件事，而且問緊律師意見。」

控方只傳召上述警長作供。裁判官裁定控罪有表證成立後，被告選擇不自辯。辯方於結案陳詞時指，被告沒有向警員作出失實陳述，即使法庭裁定被告說謊，但是被告的謊言沒有提及任何一名警員的身份或是有不當行為，不會衍生任何法庭程序，故無意圖妨礙或拖延達致公平目的。

案件編號：FLCC 701/2021