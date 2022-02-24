皇后山邨第1座荔景邨恒景樓轉隔離設施　準租戶獲8000元津貼

第5波新冠肺炎疫情蔓延，港府早前突宣布徵用剛落成的公屋作隔離設施，其中1,260名公屋申請者已接受相關單位預配，勢必延遲入伙。房屋委員會文件指，政府將動用防疫抗疫基金，向上述申請者每戶發放一次性8,000港元特惠津貼。政府同時承認，因增設社區隔離設施迫切，政府事先並沒有通知房委會會徵用公屋作隔離措施，變相繞過房委會。

港府早前宣布，粉嶺皇后山邨第1座和第7座，以及荔景邨恒景樓共3座剛落成，未入伙的公屋用作隔離設施，合共3,098個單位。房委會文件進一步披露細節，徵用的3座公屋內用作長者日間護理中心、長者鄰舍中心和幼稚園的處所均 會納入社區隔離設施範圍，移交給政府。基於保安理由，位於皇后山邨第7座的地庫停車場也納入社區隔離設施範圍，約100個私家車泊車位和約50個電單車泊車位受到影響。

文件又指，皇后山邨共有7座，其中第1和第7座各提供1,279個單位，約880名公屋申請者已接受預配第1座單位，第7座則尚未開始進行預配。至於恒景樓提供540個單位，約380名公屋申請者已接受預配。

房屋署將按第1座受影響公屋申請者的公屋申請先後次序，把皇后山邨第2至第6座仍有可供編配的單位的單位重新編配給他們。第1座受影響公屋申請者同時可等待，政府停止第1座用作社區隔離設施後恢復作為公屋大廈用途。

至於荔景邨恒景樓，房屋署指受影響的公屋申請者可等候恒景樓恢復作為公屋大廈用途， 若有需要，亦會編配他們至擴展市區內其他屋邨的合適單位，但整體需視乎可供編配的單位而定。