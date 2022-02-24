中國移動香港　5G網絡領先市場

中國移動香港（CMHK）一直以客為本，以開拓創新精神服務香港，為客戶帶來超卓高速網絡服務及智慧生活體驗。自2020年4月起推出5G服務以來，中國移動香港5G客戶人數節節上升，規模更於去年正式突破100萬，並蟬聯5G網絡速度冠軍，連續四季領先市場，榮獲Ookla「全港最快5G網絡 – 2021年度」大獎。有如此佳績，今年由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」，特別向中國移動香港頒發「超卓5G網絡供應商大獎」，藉此表揚其5G網絡的優秀表現，並讚揚團隊持續為香港建設5G智慧未來！

中國移動香港自1997年香港回顧祖國之時，正式服務香港市民，迄今已踏入25年。從2G到5G，中國移動香港不斷開拓創新，總體客戶規模於2021年6月正式突破500萬；其後於11月再宣布，單是5G客戶規模已突破100萬，寫下公司發展史的重大里程碑。

回顧歷史，中國移動香港早於2020年4月在香港率先推出5G商用服務，其後積極構建5G生態，大力推動5G融入千行百業，例如建設香港國際機場企業5G基礎架構工程；建設全港首個5G智慧銀行網點與首個5G智慧大廈；推出全港獨家5G網聯無人機平台；實現5G智慧工地、5G戶外實地直播教學等多行業、多場景的5G應用，全方位推動香港智慧城市發展。

中國移動香港一直致力構建優質可靠的5G網絡，除早已擁有26/28吉赫頻帶，以及120兆赫的3.3、3.5及4.9吉赫頻帶外，2021年10月更成功投得700兆赫、2.5/2.6吉赫及4.9吉赫頻帶合共90兆赫，令公司躍升為香港擁有最多5G頻譜資源的流動網絡營運商，領先市場！是次投得的無線電頻譜700兆赫頻帶屬低頻段，有助加強CMHK網絡整體覆蓋，而新投得額外40兆赫的4.9吉赫頻帶，則大大提升5G網絡的速度體驗，為客戶提供更高質素、更高速和更穩定的5G流動網絡。

所謂「事實勝於雄辯」，中國移動香港的網速絕對有憑為證。去年獲得國際知名的獨立網速測試平台Speedtest母公司Ookla確認為「全港最快5G網絡 – 2021上半年度」。今年再下一城，在新一份香港5G網絡表現報告，中國移動香港的5G網絡於2021年第3、4季度的平均下載及上載速度中位數達185.57Mbps及24.07Mbps，再度蟬聯2021年第3至第4季度最快5G網絡，榮獲Ookla「全港最快5G網絡 – 2021年度」大獎，彰顯公司過去多年投放龐大資源建構傑出5G網絡的努力，持續不懈引領香港智慧城市發展。

中國移動香港成為2022北京冬季奧運會（冬奧）指定虛擬實境內容提供平台，由即日起至2月28日，為觀眾獨家提供以VR 360全景模式點播冬奧賽事精華，讓觀眾猶如置身現場一樣，親身體驗冬奧選手以速度較量的激戰一刻！透過CMHK強大穩定的全港最快5G網絡，觀眾可以以手機UTV App隨意操縱觀賽角度和位置感受極速賽事，以360度捕捉冬奧決勝時刻！讓觀眾可以嶄新角度緊貼賽事，為香港運動員打氣。

中國移動香港為全面滿足不同客戶需求，提供一系列多元化5G服務計劃，包括10GB、30GB、50GB、100GB、200GB及300GB數據用量供選擇，無論低、中、高用量客戶均照顧周到，推動大眾市民投入5G新時代。為支持香港市民全力抗疫，中國移動香港早前宣布為被強制檢測的客戶提供免費任用無限本地數據及語音通話服務；免費1個月JOOX VIP音樂服務及hmvod標準電影組合，以及隔離期間免停機保障。近期更推出5G服務計劃半價優惠，讓香港市民可以於抗疫期間保持資訊流通，獲得最新資訊。

展望將來，CMHK將繼續致力發展更多元化5G應用，讓5G科技融入生活，帶領大眾踏上更精彩、嶄新的5G體驗之旅，享受「以人為本」的智慧生活。