涉煽惑攻擊港鐵美心等設施　男子初確審訊暫停

一名曾於無綫電視（TVB）任職的男子，涉嫌於2019年在網上連登討論區貼文，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視，「裝修」美心食品及「火攻」TVB發射站。他否認3項煽惑他人刑事毀壞罪，上月開始於觀塘法院審訊。惟審訊中途因被告懷疑染疫而暫停，至今（24日）本案再提訊時，辯方律師證實被告初步確診新冠肺炎，裁判官決定將案押後至3月11日再提訊，屆時辯方需再交代被告的健康狀況。

26歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。審訊在今年1月25日展開，至本月18日，被告出現新冠肺炎徵狀，審訊因此暫停至今。

被告今日沒有到庭，辯方代表大律師指，被告初步確診新冠肺炎，形容他最終確診的機會非常大。被告在前日（22日）收到衞生署通知，指署方會向被告派發檢測包，但被告至今仍未收到。辯方建議把案件安排在較後時間續審。

不過裁判官就指本案已經開審，不能無限期押後，決定每隔2星期作提訊，讓辯方交代被告的進展。法庭亦期望辯方能提交相關醫療證明。

案件編號：KTCC 1334/2021