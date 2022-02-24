青衣方艙醫院工程如火如荼　約100間貨櫃屋已完成組裝

港府隔離措施嚴重不足，本港在中央支援下，於青衣、前新田購物城、元朗潭尾，以及洪水橋4個相關用地建方艙醫院，料可提供1.4萬至1.7萬個隔離單位。東網記者今(24日)到青衣選址一帶視察，興建工作進行得如火如荼，約100間獨立貨櫃屋經已建好，惟內部仍未有任何物資。

青衣方艙醫院的選址，位於青衣青衣路與青衣航運路交界的青衣市地段第200號用地，鄰近貨櫃碼頭，用地接近1個馬場大，料可容納過千間貨櫃屋。在約中午12時許，陸續有大型貨車轉入用地，一架車至少運有8間貨櫃屋的物資，期間有交通警護送。另外，用地又停泊多部貨櫃車，車上寫有「香港方艙醫院專用物資」等字眼，空地上亦有不少正待裝嵌的組合屋物資。

根據內地媒體報道，昨日(23日)有20輛裝有124套獨立貨櫃屋的貨車，經由港珠澳大橋口岸入境。地政總署早前公布，取消青衣用地招標，改作興建社區隔離治療設施。青衣方艙醫院將於開工後約一周率先投入使用。