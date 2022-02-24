抽頭逆線行車70米　前九巴司機認危駕罰款停牌半年

九巴一名司機去年11月在早上繁忙時間，駕駛載有約70名乘客的290X路線巴士期間，涉嫌在秀茂坪寶琳路忽然「抽頭」，越過雙白線逆線行車70米，幸好沒有車迎面駛過，否則後果堪虞。其「抽頭」過程被人拍下，並被上載到互聯網。涉案司機早前承認一項危險駕駛罪，今（24日）在觀塘法院被判罰款5000港元，停牌6個月，另需自費修讀駕駛改進課程。

60歲被告張廣海在本案發生後，已被九巴即時解僱。裁判官杜浩成判刑時指，被告逆線行車70米，是相當長的距離，但考慮到被告有30年駕駛經驗，過往沒有任何違反交通規例的紀錄，而本案情節並非同類案件最嚴重，故決定以罰款方式處理。

案情指，2021年11月2日早上7時許，被告駕駛載有約70名乘客的雙層九巴，沿寶琳路往九龍方向行駛，期間遇上交通擠塞。被告為了超越前方車輛，將九巴駛過雙白線，逆線行駛約70米後，再駛回原來的行車線。幸而對面行車線當時沒有車輛駛過，事件沒有造成撞車或人命傷亡。有私家車的行車紀錄儀攝得整個過程，該私家車司機及後報案，警方於是拘捕被告。被告警誡下承認因倉促輕率而犯案。

案件編號：KTCC2256/2021