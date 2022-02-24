今增8798確診　其中僅3宗輸入病例　另錄17269呈報個案

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生署公布，本港今日(24日)新增8,798宗確診，續再創新高，其中3宗為輸入病例，其餘8,795人屬本地感染。今日有4,212宗個案由醫管局檢測直接確診，其餘4,586則由衞生防護中心化驗確診，其中有19人懷疑感染Delta變種病毒，4,434宗疑染Omicron，另有3宗未完成化驗，130宗病毒量不足未能進行基因排序。昨日(23日)亦錄得17,269宗本地呈報個案。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻宣布，昨日有50名患者死亡，至於本周一、二(21及22日)再多17人離世，累計460人在公立醫院離世。他指現時有4,642人於北大嶼山醫院、亞博等留醫，1,300人在竹篙灣、350人於荃灣帝盛酒店。33人危殆，49人嚴重。

劉續指，天水圍醫院將於本周六(26日)全院約300張病床改為接收新冠患者，以集中資源，只有緊急需要病人送往該院，其他患者則送屯門醫院，現時留醫的病人會陸續轉到其他醫院。而浸會醫院亦會撥出12張病床接收病患，並會先從九龍東聯網轉移病人。

他呼籲病情穩定的病人不要前往伊利沙伯醫院及廣華醫院，因兩院床位已爆滿，劉引述消防處表示，昨日有超過30%宗救護服務召喚都是無病徵患者，導致有358宗個案延誤。他指過去數天伊利沙伯醫院急症室求診較多，不少輕微病徵的人都去求診，故容易產生感染問題，需要照顧的病人等候亦需時，希望若市民只有輕微病徵，留家安心等候，並強調已有9間指定診所。