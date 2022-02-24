增50新冠患者亡　9歲男童今早在家昏迷搶救不治　篩查驗出確診

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，昨日(23日)有50人離世，此外今早(24日)一名9歲男童在家昏迷，送到聯合醫院，情況差需要搶救，他有長期病患，惜至早上7時07分離世，他無接種，於入院篩查驗出新冠病毒，該個案將納入明日(25日)死亡個案。

該病童2、3歲開始有肌肉遺傳病，今日突然暈倒，送到急症室已經召兒科醫生幫忙，但搶救不治。他沒有出現特別病徵，具體死因不明，已轉介死因裁判庭，需進一步進行檢驗。他續指，男童當初表示疲累，及胃口差，沒有嘔吐、抽筋、發燒及上呼吸道症狀，亦沒有接觸新冠肺炎患者，入院前沒有接受檢測，在家情況轉差後，家人已為其急救。

至於昨日離世的50名患者，31人為80歲以上，包括52歲老人院院友，一名53歲有癌症、58歲有中風等。另外，2月21及22再多17人離世，介乎68至93歲，累計460人在公立醫院離世。

另外，劉指一名4歲男童昨晚發燒、抽筋，凌晨1點送仁濟急症室。他在家檢測驗出病毒，核酸檢測結果待定，入院後病情穩定，但無打疫苗。