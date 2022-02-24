醫生涉發布淫照淫片案　官判證物准呈堂

骨科專科醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪，案件今天（24日）在東區裁判法院續審。辯方傳召電腦專家作供，爭議涉案淫照及影片是否適合呈堂。裁判官溫紹明最終批准有關證物呈堂，裁定本案表證成立，並將案押後至3月25日聽取結案陳詞。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、17日及22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即一張裸體女子X為一名男子口交的照片、一張裸體女子X坦露胸部的照片及兩段裸體女子X 坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

就是否准許讓相片影片呈堂的特別事項，辯方傳召電腦保安顧問楊思聰提供專家證供。楊指事主丈夫Y向警方提交的部分截圖之中，有7張群組對話的截圖都疑似有用修圖軟件Photoshop處理過的痕迹，而控罪所指的淫褻相片及螢幕錄影則未見有修改痕迹。裁判官溫紹明考慮所有證據後，裁定事主丈夫Y製作的截圖及影片可以列作呈堂證物。

事主丈夫Y早前作供指，他在前年5月知悉他與Ｘ的婚照被人上載上Telegram群組。Y點進發布照片的帳戶看其個人資料，發現其電話號碼與被告的號碼脗合。Y其後發現同一帳戶發布涉案的淫褻照片及影片，便將相關相片及影片截圖，同時要求群組管理員刪除相片，然後再和X報警。他沒有為第4項控罪所指的影片作螢幕錄影，因他發現時立即請求群組管理員刪除影片，而管理員也在1分鐘內將影片移除，故Y沒有及時作螢幕錄影。辯方中段陳詞指，Y只就首3項控罪製作了截圖及螢幕錄影，但就未能提供最後1項控罪的螢幕錄影，故被告應毋須就第4項控罪答辯。裁判官認為本案屬特別情況，第3及第4項控罪沿自同一段影片，而Y能提供到其中一段影片，控罪亦有一定基礎。裁判官最終裁定本案表面證供成立，被告選擇不作自辯，裁判官便將案件押後至3月25日聽取雙方結案陳詞。

案件編號：ESCC 2394/2020