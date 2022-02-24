相思灣村霸襲擊東方記者再獲保釋　村民舉報祖堂地仍被霸佔

西貢相思灣村土地亂象未平，東方傳媒機構（下稱「東方」）前年揭發上址違建道路及神秘丁屋事件至今仍未解決，而去年底東方記者到該村進行正常採訪期間，遭神秘丁屋業主黃子洋不禮貌對待，其後他更以石頭擲向記者，並被警方拘捕。黃事後獲准保釋候查，今日（24日）再到警署報到，並獲准續保至下月24日。另外，有村民同時舉報黃涉佔用原居民共同持有的祖堂地擺放水上活動用品，恐被黃牽連而被政府充公土地及集體起訴。

作為村內有名村霸的黃子洋，在村內經營水上活動店，涉及僭建碼頭及佔用空置村屋，官地用作做生意，而他亦是神秘丁屋的業主，該丁屋建成至今仍未取得小型屋宇完工證（俗稱滿意紙），卻被踢爆曾有放售及出租。去年12月初，東方記者如常到相思灣村進行正常採訪活動，跟進違建道路及神秘丁屋事件，惟黃子洋竟然無故用拳頭般大小的石頭擲向記者，令記者人身安全受到威脅，報警求助後警方旋即於翌日上門拘捕黃，並控以普通襲擊罪。

相關案件交由將軍澳警區反三合會調查隊跟進，黃事後獲准保釋，亦需定時到將軍澳警署報到，黃今日再次現身將軍澳警署報到，消息指，警方另會追查是否有包庇違法情況。

至於黃經營的水上活動店亦招致「滿村風雨」，該店涉使用登記寮屋從事商業活動，違反土地用途，早前被地政總署勒令拆除。該寮屋被拆後，餘下一片平地被圍上鐵絲網，惟近日有該村原居民來函舉報，指該圍封範圍實為祖堂地，共有8名原居民為持份人，黃子洋的父親為其中一個持份人。

按有關村民提供的相片，顯示在黃子洋的水上活動店附近仍擺放不少獨木舟、救生衣及船槳等物品，直指是黃子洋所為，而記者近日到場視察亦發現相關情況。該村民憂慮黃的做法違反相關土地條例，一旦政府檢控，全部持份人都會被起訴，齊齊遭殃。而除了該祖堂地外，黃亦將獨木舟等雜物擺放於鐵絲網對出的閒置官地上，阻礙行人通道。

東網正向地政總署查詢相關情況。