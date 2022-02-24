ViuTV及商台各一節目投訴成立　通訊局發出強烈勸喻

通訊管理局審議了兩宗投訴個案，一宗涉ViuTV頻道播放的十集電視節目《賭命夫妻》的投訴，認為該節目於2021年10月11日播出的第一集，內容有欠莊重嚴謹和在處理／描繪性方面的投訴成立。通訊局決定向香港電視娛樂發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。另一則涉商業電台二台的《在晴朗的一天出發》，通訊局亦向商台發出強烈勸喻。

有關ViuTV《賭命夫妻》的投訴，主要涉及節目有違婚姻及婚姻關係的道德標準，又涉露骨的性題材，應劃分為「成年觀眾」類別節目，並在晚上11時後播出。

至於涉及香港商業廣播有限公司（商台）叱咤903，即商業二台播放的電台節目《在晴朗的一天出發》的投訴，則是一名公眾人士投訴該節目播出的一段聲帶包含辱警言詞，污衊警隊。

相關節目於2021年12月10日上午8時半播放，播出了一主持預錄的聲音片段:「一句『死黑警』就要晚八朝七宵禁，不准離港。如果講埋下一句『死全家』係咪即時還押幾個月後候審咁？如果係咁，直接問候番佢哋娘親，簡單得多。」商台解釋聲音片段是引自傳媒報道，但通訊局認為節目方應以負責任手法避免引起聽眾反感，又考慮了法庭的判案，故向商台發出強烈勸喻，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。