政Whats噏：梁柏堅赴烏克蘭摸索出路　遇正打仗亂行程

出門遠行，若果目的地遇上兵燹之災，可謂倒楣到極。灣仔前區議員梁柏堅日前離港，仲喺曼谷機場拍攝視頻，話自己正前往歐洲，以實踐期待已久嘅海外攝影計劃。實際上佢係去東歐，目的地－烏克蘭。俄羅斯正攻打烏克蘭首都基輔喎。雖則話打亂咗行程，機票同住宿費冇得退款，但又話飛唔到，就陸路。得唔得呀？

梁柏堅今次嘅行程，係經曼谷轉機往巴黎，再喺本月26日前往基輔，到埗後就喺當地停留兩個禮拜，話要用鏡頭紀錄烏克蘭人，點樣喺俄羅斯同歐盟之間嘅狹縫中生活。講起今次遠行，以攝影為本業嘅佢解釋，舊年佢被政府禠奪議席(DQ)之後，表面上未來5年都不得參選，但實際上大家都知道佢嘅政治生涯已劃咗句號，想透過選舉以實踐理念嘅做法，已經此路不通。

佢話依家儘管係少做少錯嘅時代，躺平都係一個唔錯嘅選項，但由於自己係唔能夠停落嚟嘅人，話躺平太耐會令攝影技巧生疏，對事物嘅觀察、觸感都會變慢，甚至停頓。於是佢就構思一個海外攝影計劃，到外國觀察、同記錄大時代之下，地球村裏面嘅每一個面孔，同埋嘗試了解佢哋點樣去面對當前嘅環境，對未來有乜想像。

本來佢係以南韓為目的地，但礙於申請當地嘅工作簽證十分困難，於是改去入境條件相對寛鬆嘅法國，並以巴黎為跳板，再去烏克蘭，仲講明一定會返香港嘅。

殊不知，就喺佢前往巴黎途中，就收到俄國揮兵攻擊烏克蘭嘅消息，而首都基輔更有傳多個地方爆炸，相信係遭受空襲。佢話近一個月來，睇咗唔少歐洲媒體報導烏克蘭人喺戰爭陰霾下嘅生活狀態。依家兵兇戰危，佢既關心當地人嘅安危，亦話自己未來兩星期嘅行程將完全打亂，住宿同機票怕且都冇得退款啦！仲話明日(25日)會去機場了解下情況先。

半路中途截停咗冇得去，梗係唔甘心喇！跟住佢喺社交平台貼文，話「飛唔到，陸路！」似乎唔想半途而廢嘞！去唔去到？真係要睇事態發展嘞！