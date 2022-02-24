邀15歲女童到家獻初夜　已婚男教師7控罪全成立　收押至4.14判刑

已婚中文男教師被指於前年與所教的15歲女學生發展曖昧關係，7度成功邀得女生到其家短敍，男教師期間涉嫌擁抱、撫摸及吻女生，又疑向女生指「十分想要她的初夜」，並涉與女生發生性行為。男教師早前否認非禮及非法性交共7罪受審，法官游德康今（24日）於區院指女事主一直對作為她班主任的男教師抱有好感，在既抗拒又喜歡的心理下到教師家，並同意讓男教師對她做出涉案行為，惟她當時的年紀在法律下不能同意，而男教師是知悉她的年紀並作出構成猥褻的行為，裁定男教全部罪名成立。法官並把男教師收押至4月14日判刑，期間待索閱其心理、背景及事主的創傷報告。

34歲被告L.H.M.，否認6項非禮及1項非法性交罪，控罪指他於2020年6月至10月間，6度在其單位非禮X，及與X非法性交。X當時只有15歲，曾任學生會副會長，被告則曾任X的班主任及中文老師，亦是學生會的導師。

法官裁決時指，X為誠實可靠的證人，作供鉅細無遺，且在盤問下不見動搖。法官亦指若如辯方所言X乃憎恨被告而誣陷，X大可以指自己不同意，以加重被告的罪責，但X公平地指出自己同意被告的行為。法官指X對被告一直抱有好感，惟被告是她的班主任，卻又對她做了情侶關係的行為，X對兩人的關係不知所措，一方面不懂如何結束兩人關係，一方面於被告的關懷又感到開心，令她情緒受困而一度自殘。X在既抗拒又喜歡的心理下，決定前往被告的家，讓被告對她做出涉案行為，法官認為X的處理及反應合乎情理，並沒有矛盾之處。

至於被告辯稱在首次事件發生前，X曾對他說過已滿16歲，故雖曾在兩次事件中攬及吻X等，但他真誠相信X當時已滿16歲。法官卻拒納其辯解，指被告作供時表現冷靜，善於辭令，他由助教升任班主任可見其能力，且他案發時已有9年教學經驗，並知道與年齡不夠16歲的女童發生性行為乃犯法，不認為被告單憑X一句說話便對該問題置之不理；且就着如何得悉班上女生的平均年齡一事主上，被告更出現多個版本，前言不對後語，故認為被告非誠可靠的證人，直言被告一直知悉X未滿16歲。對於被告就部分控罪呈上他與妻子的訊息對話，及妻子的計步器資料以證X不可能到其家一事，法官認為訊息對話內容的真實性需建基於被告沒有說謊，其妻的計步器資料亦未能函蓋控罪日期範圍內的所有日數，不能排除X在該範圍內曾到訪被告家中，且遭被告非禮，而法官已裁定X誠實可靠及被告非誠實可靠，考慮後裁定被告全部罪成。

案件編號：DCCC 406/2021