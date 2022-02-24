被控顛覆政權　支聯會今首由破管署代表應訊

支聯會與其主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤涉嫌違反《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪。案件今天（24日）在西九龍裁判法院再提訊。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至3月17日作提訊日，續處理案件交付高等法院審理的程序。此外鄒幸彤早前提出法律爭議，就將於3月9日開庭處理。根據法例，支聯會現歸屬於破產管理署署長，據悉為破產管理署代表一間已解散公司就刑事案應訊的首例。

4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（69歲、律師）、及鄒幸彤（37歲、大律師）。支聯會早前一直沒有派公司代表出庭應訊，裁判官亦已在今年1月已取消蔡耀昌作為本案有利害關係人士的身份。至今天支聯會則由破產管理署委派大律師林芷瑩代表。

根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第360I 條，支聯會被剔除解散前持有或以信託形式代公司持有的財產及權益，均歸屬於破產管理署署長。翻查資料，過去沒有公司解散後，須由破產管理署代表應訊。

控罪指4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：WKCC 3632/2021