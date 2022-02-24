旺角西洋菜街光污染超國際標準近8倍　環團質疑戶外燈光約章成效

香港這個不夜城，燈箱廣告牌比比皆是，雖然燈光璀璨，但光污染嚴重。環保團體綠惜地球今(24日)公布報告，在2018至20年間，旺角西洋菜街近家樂坊一帶平均亮度，高出國際標準近8倍，同時高於路政署指標近2倍；而尖沙咀樂道及漢口道則高出國際標準4倍。環團指環境局於2016年設立《戶外燈光約章》，叫住戶自願「熄燈」，惟過去相關投訴數字未有回跌，反升1成，質疑約章成效。相關報告將於今日「世界生態城市高峰會」(Ecocity World Summit) 發表。

環保團體綠惜地球，在2018至2020年期間，夥拍香港科技大學及奧雅納工程顧問公司進行研究，多次到旺角西洋菜街近家樂坊，及尖沙嘴樂道及漢口道一帶街道進行光度測量。結果發現西洋菜街平均街上光度為223 lux，較國際照明委員會現時25 lux標準高出7.9倍，亦較香港政府路政署的道路照明指標80 lux高1.8倍。另外，尖沙咀樂道及漢口道則錄得平均街上光度124 lux，高出國際標準4倍，路政署指標0.6倍。

光污染嚴重，環境局於2016年設立《戶外燈光約章》，以自願形式設定熄燈時間，惟投訴數字不跌反升，由當年的335宗，進一步升至2020年的373宗，升了11%，另外10年來的投訴亦升59%。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示香港城市密度高，光污染引致的滋擾問題顯得尤其尖銳，亟須規管及訂定燈光亮度標準，他特別留意到LED燈愈趨普及，耗能雖較低，但光線集中、及高閃動頻率，大大增加滋擾程度，早應管制。