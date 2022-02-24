國家捐贈抗疫中藥已抵港　食衞局指將分發予隔離人士

本港正面對第5波新冠肺炎疫情，食物及衞生局早前接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，並於今日(24日)公布該批中藥將陸續分發予正在接受隔離的人士使用，首階段將惠及正在竹篙灣社區隔離設施接受隔離安排的人士。

首批運抵香港的抗疫中藥分別為「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」，另1款中成藥「藿香正氣」亦將會陸續到港。3款中成藥均為國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，廣泛應用於國內的疫情防控工作。有關中成藥可在中醫師的臨床指導下，按實際臨床情況使用於醫學觀察期，以至輕型、普通型患者的治療。

食衞局指，因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

註冊中醫師徐澤昌日前向東網表示，「連花清瘟膠囊」內含金銀花、連翹、板藍根等較寒涼的藥材，有助治療發燒等「乏力伴發熱」的新冠肺炎患者，但指部分患者染上新冠肺炎後未必出現發熱的情況，而是出現「乏力伴胃腸不適」，不適宜服用「連花清瘟膠囊」，反之應使用「藿香正氣膠囊」治療。徐又指，部分正氣不足或體質虛寒而未有感邪的人士，若誤服「連花清瘟膠囊」的寒性藥物，或再削弱身體正氣，使正氣不足或虛寒的狀態加重，得不償失。