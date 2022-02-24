25/2《東方》附送大事回顧特刊　與讀者回望去年風雲

2021年開始，隨着業務日趨多元，「東方報業集團」改名「東方企控集團」；旗下《東方日報》和旗艦網站《on.cc東網》亦轉由附屬公司「東方傳媒機構」持有。然而，改名只為提升形象、清晰定位，《東方日報》揭穿施政黑幕，為市民仗義執言的精神卻始終如一。

新冠未休，港人坐困愁城又一年，前年戴上的口罩，去年仍未能除下，甚至近日有專家呼籲要戴「雙重口罩」。當時對港人仍算新鮮事的「封區強檢」，如今早習以為常。通關歷經幾次埋門一腳煞停，多少家庭仍受隔離令所限，「團聚」一詞仍是可望而不可即。

如今疫症又爆新變種，本報無畏無懼，多番發揮傳媒天職，踢爆健身群組、菲傭播疫派對、國泰「客機去貨機返」等防疫缺口，更苦口婆心地獻上涵蓋政經、民生、環保的施政藍圖，期望港府察納雅言，令本港政經早日重回正軌，虎年苦盡甘來。

《東方日報》，自1976年至2022年起，連續46年全港銷量第一，實有賴各位讀者的大力支持，更有感身為香港人的報紙，實在責任重大。未來一年會繼續秉持「讀者一報，東方即到」的精神，沐雨櫛風緊守新聞最前線，以鏡頭及文字為讀者奉上最迫切的資訊，回饋全港讀者多年來的支持與愛戴。