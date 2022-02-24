警元朗冚地下竹館　5女子被捕及犯聚收告票

元朗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，於今午(24日)約4時，在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查元朗安寧路一個住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔，檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、10張椅子及約3,600港元賭款。

行動中，警方以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕一名姓張(34歲)女負責人，場內另外4名女賭客(40至66歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。5名被捕女子同時涉嫌違反「禁聚令」，警員遂向她們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。