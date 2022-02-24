去年逾10萬宗BNO移英申請　移民顧問：港防疫政策加速移民

英國政府自去年1月推出英國國民(海外)護照(BNO)「5+1」途徑移民英國計劃後，英國內政部今日(24日)公布，截至去年底，錄得逾10萬宗BNO申請，有移民顧問指，面對第5波新冠肺炎疫情，港府又再收緊防疫政策，估計今年首季港人移民數字將回升。

據英國內政部公布的BNO「5+1」最新數據，去年首季每月平均有1.7萬人申請，第2季每月平均有1萬人申請，第3季每月平均有8,000人申請，第4季則每月平均有5,200人申請，合共有103,900宗申請，反映申請者過去1年有下降趨勢。公布的數據亦首次披露，在去年第4季的申請中，共有79宗在英國國內的申請被拒，以及1宗在英國境外申請被拒。

信睿環球公司創辦人司徒詠怡認為，第4季申請宗數回落屬意料之內，除因加拿大、澳洲等國家先後為港人提供具吸引力的移民方法外，第4季期間，香港疫情相對平穩，防疫政策相對令港人可以接受，故未有激發大量港人移民英國。但隨着港府近日大幅收緊防疫政策，她相信今年首季申請移英港人將回升，不少人或會因此加快移民步伐。