涉多宗新冠個案　黃大仙瓊軒苑等20幢大廈納強檢

因應多宗新冠肺炎感染個案，再有20個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(24日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月11日至今日期間，曾身處該20個指明地方超過2小時的人士，必須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.青衣青衣邨宜居樓

2.將軍澳安寧花園5座

3.黃大仙瓊軒苑

4.北角模範邨民康樓

5.觀塘順利邨利康樓

6.香港仔華貴邨華善樓

7.何文田愛民邨衛民樓

8.深水埗富昌邨富韻樓

9.馬鞍山恆安邨恆山樓

10.筲箕灣東駿苑銀駿閣

11.葵涌葵盛西邨9座

12.元朗朗屏邨鏡屏樓

13.屯門山景邨景樂樓

14.將軍澳康盛花園1座

15.將軍澳天晉II皇鑽天(第5A及5B座)

16.觀塘安泰邨明泰樓

17.長沙灣麗翠苑麗棠閣

18.觀塘安泰邨智泰樓

19.上水天平邨天喜樓

20.長沙灣麗翠苑麗柏閣

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：