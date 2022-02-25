港府檢測慢　大批市民快速測試中招多日無人理　滯留社區等死

本港疫情幾何式增長，不少市民自行購買快速測試來驗有否「中招」。然而，本港隔離設施不足，檢測量又應付不了，東網接獲多人報料，有市民快速測試顯示「染疫」，但未有核酸檢測結果來確定，出現「中招容易，確診難」的狀況，亦有確診市民快測「中招」1周，但政府熱線無人接聽，叫天不應，叫地不聞，市民不敢出門，認為政府要市民在家「等死」。

從事保安員的呂先生，自己在快速測試驗出「中招」，本月20日到屯門醫院用深喉唾液檢驗，翌日獲知確診，但對方只叫他家居隔離，並告知會有人向他們派發電子手帶等，惟至昨日(24日)「音訊全無」。呂先生一家四口同住，做零售的太太怕會傳染其他人而不敢上班。一家四口靠早前買的儲糧過活，「日日食杯麵」。

呂指自己致電政府熱線近3日，打至凌晨亦無人接聽，他已變得完全沒有病徵，懷疑已經痊癒，快速測試亦已呈沒感染，但因未有正式結果，仍反鎖自己在家中，慘指「不知何時才可以離開，政府要市民留係屋企等死」。他稱，不少染疫朋友、同事亦是被告知要留家，但當局沒有跟進，被迫手停口停，要求政府正視。

陳先生(化名)為食環署外判職員，他因為疑是密切接觸者而在本月16日進行檢測，惟至今仍未有檢測結果，公司因人手短缺，只要快速測驗中顯示未有染疫便要求上班。陳指公司疑有同事快速測驗屬「中招」仍舊上班，他批評政府檢測慢，坦言現時「中招容易，確診難」，令市民無所適從。

一家3口居於東涌劉先生，其女兒感覺不適，到醫院求診被打回頭，在家隔離，女兒做快速測驗時染疫，但因核酸檢測未有結果，劉生指自己與太太只能「與疫共存」。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時社區傳染風險高，假如市民認為有明確風險因素，例如自己是密切接觸者，而快速測試呈「中招」，便要當自己是確診；假如沒有高風險因素，又沒有病癥，但快速測試呈「中招」，亦要當自己確診；假如快速測試連續無「中招」，病癥輕微，就要當自己無事。假如市民「中招」，便要留家隔離，與家人分開物品使用等。