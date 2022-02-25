東方日報A1：俄揮兵烏克蘭　基輔中彈

聯合國安理會緊急磋商烏克蘭局勢之際，俄羅斯總統普京昨日清晨突然下令對烏克蘭東部採取特別軍事行動，俄軍突襲首都基輔、哈爾科夫、敖德薩及利沃夫等烏克蘭主要城市，宣告全面入侵。烏東親俄武裝配合俄軍進攻，誓言收復失地。烏克蘭進入戰時狀態，頒布戒嚴令及全國總動員，並與俄羅斯斷交。熟睡中的基輔市民從爆炸聲及防空警報聲中驚醒，萬人湧往西部避難。歐洲及美國明言對俄實施最嚴厲制裁，北約向東翼增兵。

普京在全國電視演講指，計劃不包括佔領烏克蘭；俄方別無選擇根據情況果斷行動，烏東頓巴斯兩個共和國向俄方求助，根據《聯合國憲章》第7章第51條及經聯邦委員會批准，決定採取特別軍事行動。他強調出兵是保護過去8年來受基輔政權欺凌和種族滅絕的人，尋求烏克蘭的非軍事化及去納粹化，並把對俄羅斯公民在內平民犯下無數血腥罪行的人繩之以法。

普京向烏軍士兵喊話，呼籲他們放下武器回家，不要效忠反人民政權集團及執行犯罪命令。他亦指摘北約戰車靠近俄羅斯邊界，過去30年在不東擴議題上欺騙、施壓及訛詐俄羅斯。

普京一聲令下，部署在西部邊境的俄軍部隊於清晨5時行動，攻入烏克蘭東北部切爾尼戈夫州、蘇梅州及哈爾科夫州，企圖突破烏軍在基輔州的防守。俄軍亦在黑海及亞速海執行兩棲登陸作戰，與敖德薩及馬里烏波爾守軍交戰。俄軍聲稱已佔領兩地，惟烏軍否認。烏克蘭內務部稱有10個州受到俄軍攻擊，軍方則指是7個，總統澤連斯基宣布對俄斷交，並向願意捍衞國土的任何人提供武器，準備與俄軍巷戰。烏克蘭外長庫萊巴提出5個訴求，包括要求加強制裁及全面孤立俄羅斯，並對烏克蘭提供軍事等援助。他亦呼籲夥伴國家對俄斷交，以示支持烏克蘭及向二戰後歐洲最公然的侵略行為說不。

烏克蘭國家邊防局指控，白羅斯派兵協助俄軍從北進攻盧甘斯克州、蘇梅州、哈爾科夫州、切爾尼戈夫州及日托米爾州，攻擊烏克蘭邊防部隊及邊境哨站。惟白羅斯總統盧卡申科否認指控，呼籲俄烏立即談判，以免衝突升級加劇傷亡；但前提是烏克蘭須非軍事化、不加入北約及停止對東部的敵對行動等。烏克蘭警方指，俄軍昨日對烏克蘭發動203次攻擊，幾乎全境發生戰鬥。

首日激烈戰事中，基輔官員初時指至少數百士兵陣亡，惟其後下調至40人陣亡，及10名平民喪生。烏軍稱擊落俄軍6架軍機及兩架直升機，摧毀兩輛坦克並擊斃50名俄軍士兵。然而，俄軍否認有飛機遭擊落，稱以精確制導武器摧毀烏克蘭武裝部隊的軍事設施、防空設施、軍用機場及飛機，期間沒有對烏克蘭城市發動任何導彈、空中或炮火打擊。

俄羅斯國防部宣稱烏克蘭有74個地面軍事基礎設施癱瘓，其中包括11個空軍機場、3個指揮點、1個海軍駐地，還摧毀S300和山毛櫸M1防空系統的18個雷達站；俄軍已經奪取距離基輔24公里的安東洛夫國際機場。烏克蘭內政部一名顧問指俄軍進入烏克蘭北部切爾諾貝爾，警告雙方交火可摧毀核廢料儲存設施。

烏東頓涅茨克及盧甘斯克人民共和國，配合俄軍全線進攻。頓涅茨克人民共和國的武裝分子摧毀烏軍在頓巴斯聯合行動指揮部，承諾不傷害放下武器投降的烏兵，烏軍第57摩托化步兵旅宣布投降。盧甘斯克人民共和國奪取由政府軍控制的夏斯季耶市和盧甘斯卡亞鎮，宣稱擊落兩架烏軍蘇24攻擊機及兩架無人機，號召全面解放淪陷領土。

首批40名美軍第173空降旅士兵昨日由意大利移防拉脫維亞，是首次轉移到波羅的海地區的美軍部隊，展示美方對盟友及增加北約東翼防禦承諾，未來數天將有近300名美軍抵達增援。

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