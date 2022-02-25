你要知：夜瞓補眠損健康 　飲湯冥想改善精神

不少人工作原因或者生活習慣以致晚睡，有人認為只要睡夠8小時，不論多晚入睡都不會影響身體健康，其這些想法是否合理？何時睡覺是最合適？讓中醫師解拆當中的謬誤。

註冊中醫師羅光璟認為晚睡對身體有負面影響，「在中醫的角度而言，尤其是子時開始，亦即11點直到凌晨3點這段時間，是十二經絡中的膽經和肝經運行的時間。肝膽在中醫角度就是用作排毒，另一樣就是疏洩情緒以及身體的氣機，基於這個原則如果那段時間沒有及時睡眠，身體就無法將毒素排走。」

至於補眠是否有用呢？羅直言要視乎情況，「如果因為捱夜捱到身體非常疲倦，進行補眠絕對無問題，因為有利身體狀態恢復。但如果上班一族星期一到星期五，上班就比較疲倦，去到星期六日就不想早起，想睡晚點去補充睡眠，這樣做反而會弄巧反拙。」羅解釋指，因為當禮拜六日想晚一點起床的時候，會跳過了一些正餐的時間，例如早餐午餐，腸胃可能吸收不到營養，反而令身體體質更加變差。另外有些人假期習慣日間睡更多，會導致夜晚反而更加難入睡。

「現代社會整個生活節奏不同了。很多都市人需要返夜班或者返輪班，在這種情況下，其實很多人一開始無辦法適應這種規律，亦即他們很容易導致自己的睡眠出現障礙，難以入睡或者睡醒都覺得很累。」如果想改善夜晚難入睡，早上難起身的問題，羅建議可以通過食療紓緩，「我會建議用一些比較暖胃的食療，最簡單又容易做，就是用生薑紅棗紫蘇葉加少少龍眼肉，用來煲水煲半小時，然後當水飲用，龍眼肉可以補血安神，薑及紅棗有暖胃散寒作用。」

另外，進行冥想也可以改善日間精神，羅指出，「冥想其實隨時隨地都可以做，不論坐着、行路中抑或躺着，都是可以做的，最簡單的做法就是放下所有雜念，不要再想工作上、家庭上、個人上的煩惱，然後將當下的感覺極度集中於肢體的觸覺，最簡單就是集中在自己的呼吸上。」