疫苗通行證私隱問題惹爭議　鍾麗玲：私隱權非絕對權利

「疫苗通行證」昨起實施，措施有否違反私隱的問題惹起爭議。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（25日)表示，在保障公共健康及保護個人私隱之間取得合理平衡的同時，私隱權非絕對權利。她又指處所負責人使用「驗證二維碼掃瞄器」應用程式驗證訪客的「疫苗通行證」過程中不會顯示任何個人資料，而通行證收集的到訪紀錄已被加密，處所人員無法查閱等，強調不違反《個人資料（私隱）條例》任何規定。

鍾麗玲表示，儘管「疫苗通行證」有助公共衞生官員進行接觸者追蹤工作，但鑑於通行證載有個人識別碼、疫苗接種紀錄或康復紀錄等個人資料，使用者對私隱和資料保安方面有所疑慮，是可以理解的。

她強調疫情危機當前，在維護公眾利益的大前提下，必須作出取捨。為了保障公共健康，生存的權利有凌駕性。在《香港人權法案條例》第5條所述，在公共緊急情況下，私隱權與眾多權利一樣可在「絕對必要之限度內」受到限制，有關限制同反映在《私隱條例》條文中。

就有關公眾憂慮的私隱問題，她指經審視「疫苗通行證」的設計及功能，通行證符合《私隱條例》的相關規定。她又指出，當訪客使用「安心出行」應用程式掃描場所的安心出行二維碼時，螢幕上不會顯示任何個人資料。

她重申，只有在不幸有確診病人曾到訪某處所的情況下，該處所負責人才須按部門要求將相關到訪記錄上傳至政府的私有雲端。同時只有政府授權人員才可通過加密管道查閱和進一步處理該等記錄，以進行接觸追蹤等的流行病學調查，資料保安風險已顯著降低。至於到訪記錄只會在處所負責人的「驗證二維碼掃瞄器」應用程式中，暫存31天作防疫抗疫相關用途，及後將被自動刪除。