陳茂波冀年中與內地免檢疫通關　重申派消費券比派現金更好更快

第5波疫情重挫本港經濟，通關遙遙無期。財政司司長陳茂波今日(25日)在電台節目上預期，本港經濟今年下半年會好轉，希望疫情在未來2至3個月受控，期望在第二季末或第三季與內地免檢疫通關，甚至在今年內重啟國際旅遊，並強調堅持「動態清零」政策，才有望令經濟重回正軌，不過「動態清零」並非要「零感染」，而是盡快做到隔離及治療確診者，將破壞減至最低。另外，陳重申，財政預算案提出向每名合資格成年香港永久性居民及新來港人士派發1萬港元電子消費券，而非發放現金，是最好而更快的安排。

陳茂波指預料首季經濟表現會較差，有機會出現負增長，但隨着中央支援及特區政府和市民的努力，有信心疫情受控。他稱若果能達致「動態清零」，市民便能像去年一樣如常外出活動和消費，加上政府將發放新一輪電子消費券，相信下半年經濟會更好。陳茂波續指，原本今年初已預備公布與內地免檢疫通關的安排，但因爆發第五波疫情而擱置。被問到政府會否因為大多數市民已受病毒感染而選擇「與病毒共存」，陳茂波稱他不作猜測，但相信隨着全民強制檢測及適當隔離治療，本港可在相對短時間內控制疫情。

對於發放電子消費券，有不少市民則認為應派現金更能紓解民困。陳茂波表示，去年的消費券計劃已經建立數據庫，因此派發電子消費券，而非發放現金，是最好的安排，可以令消費券更快到市民手中。

有聽眾查問會否限制只有已經接種新冠疫苗的人可以獲得消費券，陳茂波指經過詳細考慮，認為不應該將兩者連結起來，因為現時本港大多未打針的市民都是長者，而這些長者比其他人更需要財政上的協助。陳又回應一名14歲的聽眾，指預算案很多的措施都給予成人，例如消費券，強調對年輕人最好的投資是教育，而預算案投放了很多資源在教育發展。

另一方面，有市民在另一電台節目質疑已經移民的市民可以領取消費券是錯配資源。財經事務及庫務局局長許正宇表示，消費券要求用於本地消費，是想為社會與經濟帶來及時雨，因此計劃沿用去年的派發安排，以便盡快派發。許正宇又指香港有出入境自由，單憑出入境記錄，難以判斷市民是否移民，但政府聽到市民的意見，在推出計劃時會有整存規劃。