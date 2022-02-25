設施推陳出新　教育娛樂並重　海洋公園攜手保育大自然

屹立香港45年的海洋公園，擁有環山面海的自然景色及豐富多樣的動物景點之餘，更不斷追求創新變化以迎合遊客的喜好需求，並透過教育和保育的策略，打造成世界級休閒度假區。今年由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」，特別向海洋公園頒發「超卓生態保育大獎」，表揚其多年來一直致力推動保育及教育工作，為訪客帶來教育及娛樂並重的體驗。

海洋公園目前飼養約7,400 隻動物，當中超過 500 隻屬瀕危珍貴物種，同時亦致力協助瀕危物種繁衍後代。海洋公園遊客體驗及教育營運執行總監吳守堅表示，園區為動物護理及保育帶來正面影響：「透過豐富經驗及專業知識的團隊，無論是動物大使抑或於野外遇險的動物均得到最高水平的專業照顧。」與此同時，公園亦積極和不同機構合作，希望能夠有效啟發大眾對保育的興趣，提升公眾對大自然的認識，及鼓勵大家採取實際行動保護地球，例如公園從2000 年起與漁護署合作以義務性質拯救、照顧及放歸綠海龜；2013 年起與香港中文大學合作研究水母；2020年更推出了重點計劃「海洋公園 Chill 級保育計劃」，與超過 80 間學校、5萬位同學一齊宣傳與保育受威脅的本地物種綠海龜、金裳鳳蝶及鹿角珊瑚；而去年亦提供技術支援給香港導盲犬協會，希望增加本地導盲犬供應，照顧香港視障人士的需求。

近年，海洋公園以體驗式學習啟發學生認識大自然，吳先生強調會善用公園獨有的環山面海自然環境，鞏固公園於保育及教育方面的角色，將公園轉化成全香港最大的大自然教室。其中2021年開幕的科技體驗館 「探索號 R」內更呈現一個虛擬自然世界，讓學生可以與AI互動，從上天入海中探索大自然。另外，公園以外則以嶄新的方式將保育理念帶到本地社群和全球各地，例如舉辦保育遊學團、擴展野生生態保育和動物護理研究工作。

在遊客體驗方面，海洋公園在過去一年推出了很多不同的新設施與活動，帶來機動遊戲以外的興奮，吳先生舉例說：「例如可在公園玩浮潛、瑜伽、行山及Glamping，讓訪客透過新的方式去接觸大自然，並受到廣大市民歡迎。」另一方面，最近新開幕的水上樂園以梯田形式依山而建，建築特色讓其與大自然融為一體，玩樂過程新鮮刺激，更可飽覽一望無際的港島南景致。這些活動及設施都是海洋公園轉型的里程碑，令公園進一步成為集保育、學習與趣味娛樂為一體的世界級度假區。