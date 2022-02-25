科興抗體難敵Omicron　現時香港保護率僅16.5%

不少研究均指出，接種第3針疫苗時選擇由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，體內的保護率會較選擇由內地研發的科興疫苗高，惟香港選擇科興的比例一直維持在約40%，拉低整體保護率。有機構昨(24日)提出，若根據香港大學的研究模式及數據進一步估算，本港目前3歲以上兩針接種率雖有7成，但對預防感染變種病毒Omicron的實際保護率只有約16.5%。

該機構按照港大的研究方法以及推算的疫苗有效率數字，並參考本港及海外另外5個針對復必泰及科興等疫苗的研究，嘗試推算現時香港的實際疫苗保護率，對控制疫情有多大幫助。機構假設首兩針接種科興和復必泰的市民，各有20%人會在第3針「溝針」。至於首兩針，則假設市民會繼續按現時復必泰與科興約六四比的比例選擇。此外，已打兩針以上的人口會按疫苗組合及針後時間劃分。

結果顯示，按港大針對Omicron的疫苗有效率數字估算，香港截至2月20日預防感染的保護率僅為16.5%，即全港只有16.5%的人口獲疫苗保護不受Omicron感染。

該機構又假設接種速度與2月20日前的一周保持不變，每日平均能夠接種86,325劑，預計兩針的接種率在4月底可達95%，屆時3針的接種率則約為52.2%，推算屆時整體對Omicron感染的保護率約39.71%。如果接種計劃按相若規模繼續推展，3針的接種率最快在10月底亦會達到95%，屆時即使近690萬人合共接種了逾2,000萬劑疫苗，但對Omicron感染的保護率估計仍只得52.83%。

負責港大模型研究的港大醫學院院長梁卓偉曾表示，雖兩款疫苗都可引發T細胞反應，有效預防重症及死亡，有效率可達70%至90%，不過在中和抗體方面，他指復必泰所屬的mRNA核酸疫苗，即使面對Omicron，預防感染表現都較優勝。而世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯合總監，港大流行病和生物統計學分部主任高本恩回應該機構時指，如疫苗只能預防重症而不能預防感染，它將無法協助抑制疫情，只能作為緩解策略的一部分。