屠房今停止運作　活牛價格升2成　菜價未穩升1倍

因應早前上水屠房爆疫，有員工仍然停工，影響活牛活豬供應。東網記者今日（25日）早上到北河街街市及灣仔街市視察，只見人流疏落，而活豬活牛的價格亦明顯上漲，有出售活牛的檔主稱鮮牛肉價格已貴了1至2成；而早前同樣供應不穩的蔬菜，到現時價格仍未回落，有街坊指比以前貴了1倍。鮮肉大聯盟副主席關國華指，屠房今日會停止運作，預計明日無鮮肉供應市場，可能有8成肉檔需要停工，目前仍有運作的荃灣屠房只處理本地豬，供應僅佔市場約1成。

東網記者於早上9時開始到達各區街市巡視，市面上人流明顯減弱，其中北河街街市有不少店舖乾脆關門，場面冷清，僅有一間店舖有出售活牛，其店員表示活牛來貨價比平日貴了1至2成，坦言「都無辦法」，對售價上升感到無奈，相信以後會慢慢回落。

而在沙田街市，今早大部分肉檔雖有營業，但豬肉價格約需每斤39至69港元，牛肉每斤索價120至280港元。有檔販稱昨夜凌晨劏的活牛活豬肉已是最後一批，售罄後便會暫停營業，料稍後一段時間都無法復工，影響生計。有市民則表示在供應減少下，無法獲得新鮮肉類亦影響在家煮食，惟有改吃鮮魚、急凍雞翼或豬扒等肉類。

關國華表示，據了解早前爆疫的上水屠房即使有員工無染疫但仍不敢開工，故今日亦會停工，目前仍在運作的荃灣屠房只處理本地豬，供應只佔市場約1成，難以預料上水屠房何時才能恢復正常供應，建議市民可購買冰鮮肉代替。

菜價方面，北河街街市的菜價仍未見完全回復正常，有菜檔店員表示，雖然已無早前供應短缺時期一般昂貴，但仍然比早前的正常水平貴了數港元，不過「供應都開始好番啲」。

街坊蘇先生則表示，每天也會到街市買餸煮飯，明顯感受到蔬菜漲價近1倍，以前買菜每斤會花約6、7港元，現時需要每斤12港元，但無奈需要接受，暫時毋須減少食菜量，但感到生活更艱難，期望以後疫情穩定盡快變好。

至於灣仔街市人流比平日亦明顯減少了50%，有許多店舖亦未有開門，僅零星市民在街市買餸。