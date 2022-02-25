急症室迫爆　母親抱嬰孩棲身醫院出入通道苦等

新冠肺炎聯同冬季流感期雙雙夾擊本港，市民對本港公立醫院床位數目需求殷切。東網記者今日(25日)早上9時許到廣華醫院視察，急症室內外已經塞爆求診病人，有老人躺於一排排的病床，有市民坐於膠櫈、有母親手抱嬰孩藏身於醫院的救護車人員通道的屏風後避免寒風吹襲，眾人面上均已目無表情，不知於上址等候了多久。此外，求診人數最多的伊利沙伯醫院慘況亦旗鼓相當，有病患更因等候良久，不敵睡意，將戶外的櫈看待成睡床，曲身而睡。

據醫院管理局最新數字顯示，昨日(24日)急症室首次求診錄得5,481人次，其中伊利沙伯醫院成為求診人數最多的醫院，錄得540人次，其次是基督教聯合醫院，錄得461人次，而威爾斯親王醫院則有445人次。

整體公立醫院的內科住院病床於午夜時的住用率為89%，而兒科住院病房於午夜時的住用率則為79%。在16間有提供內科病床的公立醫院中，8間醫院的床位使用率超過90%，其中明愛醫院床位不敷應用，其內科病床使用率已達109%；其次為錄得97%的威爾斯親王醫院；伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院緊隨其後，錄得93%。

急症室輪候時間方面，截至今早(25日)10時，東區醫院、律敦治醫院、明愛醫院、廣華醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、北區醫院、天水圍醫院、博愛醫院及仁濟醫院須等逾8小時。