內地增159港輸入個案　上海珠海收緊檢測要求

從香港輸入內地的新冠疫情迭創新高，綜合各地衞生部門周五（25日）消息，前一日新增159宗病例，浙江首次出現香港輸入個案。而在輸入病例最多的廣東和上海，相關部門宣布收緊從香港入境當地的防控措施。

廣東省衞健委周五公布，前一日新增80宗從香港輸入病例，當中包括47宗確診和33宗無症狀感染，分別由深圳、佛山、珠海、惠州、東莞、江門、廣州報告。同日上海新增71宗香港輸入病例，分別為51宗確診和20宗無症狀感染。北京則新增7宗從香港輸入確診病例。浙江亦報告1宗從香港輸入的確診病例，為當地首次。

在「上海發布」微信公眾號評論區，有網民留言，「香港這麼多確診病例，境外輸入壓力山大」。上海發布回覆稱，「據了解，國泰航空、香港航空、東方航空已發布公告，從2月23日起，搭乘上述航司從香港出發入境航班的乘客，必須持48小時內核酸檢測陰性（無感染）證明」。

港珠澳大橋穿梭巴士公告，根據廣東珠海市新冠肺炎防控指揮部疫情防控組最新要求，經香港入境人士在乘港珠澳大橋穿梭巴士前，必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構的24小時內核酸檢測無感染報告，不得由入境人士自行採樣送檢，否則將按內地法律法規依法追究責任。另外，澳門政府宣布當地往返深圳蛇口的海上客運服務周五下午起暫停，直至另行通知。

另澳門政府宣布，因應疫情關係，澳門往返深圳蛇口的海上客運服務於周五（25日）下午起暫停，直至另行通知。