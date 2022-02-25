專家關注幼童死亡個案　確診幼童留家治療需注意變化

第5波疫情下，相繼有幼童死亡，情況令人關注，呼吸系統科專科醫生梁子超今(25日)指，本港在短時間內連續出現確診幼童死亡個案，情況罕見且令人憂慮，不過目前未有進一步數據，無法完全掌握有否其他特別因素，促使個別患者的情況急轉直下，確切原因有待進一步調查。他又指，Omicron確診個案的整體入院率及嚴重程度較Delta低，但針對10歲以下幼童的住院率並無下降，因此幼童風險相對高。梁又稱，一旦發現幼童確診，家長或照顧者需要留意幼童變化，如不願飲食、持續不退燒、出現嘔吐或抽搐等症狀，便需要盡早送院，惟坦言某些幼童患者病情急速惡化，難以預早識別。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席兼兒科專科醫生陳以誠則表示，11歲以下兒童的疫苗接種率僅得兩成，當中3歲留下幼童暫未能打針，感染風險較大。他同意政府過往的停課安排，或會令幼童較難接觸病毒，無法產生抗體，但停課為必要之策。他又指出，3宗離世幼童病情的確比較嚴重，有機會與Omicron病毒變異有關，惟仍需等候詳細的病毒基因圖譜分析結果才可作結論。他稱，每年都有幼童因感染流感、疱疹等出現急性腦炎併發症的個案，強調大眾毋須因此恐慌，而將所有感染幼童送院，亦沒有足夠病床接收，甚至會傳染到其他病童或者醫護，情況百利而無一害。

另外，醫管局更新指引，確診或家中有確診者須居家檢疫的職員，在第7日快速測試呈陰性就可復工。香港護士協會主席源志敏今在電台節目表示，現時醫院已經進入作戰狀態，病房擠滿病人，醫院難以實施感染控制措施，醫護人員亦難以顧及傳染及感染風險，形容是救得一個得一個。至於政府修訂緊急規例，免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員，他稱感謝協助，但認爲要與本港醫療體系有足夠溝通，分配工作。