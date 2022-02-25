黃偉綸稱覓地工作難　兩年後會好轉　望減納米樓助港人住更好

本港地小人多，土地規劃顯得尤為重要。發展局局長黃偉綸今日（25日）表示，現時最重要的是持續穩定推出土地，惟近年覓地工作相當困難，相信過兩年後，有情況東涌填海及擴展區等新發展區後，情況會好轉。至於在賣地條款中加入最低單位面積280平方呎要求的措施方面，黃偉綸則指是希望幫香港人「住好些」，期望未來會減少納米樓的出現。

發展局下個財政年度將推出13幅住宅用地，估計可興建約8250個單位，另外亦會推出4幅商業用地。黃偉綸指出，近1、2年的覓地工作相當辛苦，可以推出的土地均是透過改劃用途而來，但如改劃成住宅，則會有人認為是「插針」。不過，他相信再過兩年後覓地困難的情況會變好，因為屆時會有比較具規模的新發展區推出，例如東涌填海及擴展區、古洞北及粉嶺北新發展區，以後土地會陸續推出。

黃偉綸又指，有部分土地雖已進行規劃但未有推出，是由於涉及技術因素或需處理地政程序，例如仍有人居住或有佔用人，相關的工作如未能在下個財政年度完全完成，將會滾存至再下個一年度。

而在賣地條款中加入最低單位面積280平方呎要求的措施，黃偉綸則指是希望幫香港人「住好些」，因過往納米樓主要來源並非政府的賣地項目，而是私人重建項目中推出，大部分私人重建項目又涉及改契或換地程序，故可以令政府合理合法地在條款中施加要求。黃又承認有關做法可不時檢討，如市場上有種種原因希望居住納米樓，現時市場上仍會有此類單位可供選擇。

面對新一波疫情或會影響賣地收益，黃偉綸表示，會以平常心面對，而賣土收入不是政府的首要考慮，認為不論市場短期如何波動，賣地計劃都應持續穩定去做。

至於明日大嶼計劃，黃表示交椅洲填海預計會有1000公頃土地，現正進行研究，希望今年第4季有精準的填海範圍。對於坊間提出的不同方案，黃指出各方提出至少6至7個方案，當局正進行研究，期望第4季能提出方案與社會討論。