Lunch哥涉置地廣場行為不檢脫罪　同案女子罪成判囚3周

示威者常客「Lunch哥」李國永被指在前年9月初一次「和你Lunch」活動中，在中環置地廣場中庭行為不檢，事後與一名六旬女子同被控。2人都否認控罪，案件經審訊後，裁判官上月裁定「Lunch哥」罪名不成立，六旬女被告則所有罪名成立。女被告今日（25日）在東區法院被判即時入獄3星期。

現年19歲的李國永及同案62歲女被告陳麗珍，被控於2020年9月7日，在中環置地廣場地下的公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖破壞或激使他人破壞社會安寧。陳另被控一項普通襲擊，指她在同日同地襲擊尼泊爾籍男保安Ganesh Gurung。

裁判官王證瑜引述背景報告指，被告關心社會，因一時激動及處理衝突經驗不足，才會干犯本案，承諾將來會過守法生活。被告庭上自行陳情時提及個人政見，裁判官阻止，表示法庭是依證據作出裁決，與被告人的政治立場無關。被告即表示「你咁樣講，即喺解決唔到我嘅心結，咁你鍾意點判就點判啦，我唔會跪喺度、我唔會趴喺度，我喺香港人，我唔求情」，裁判官強調求情並不等於要拋下尊嚴，只是讓法庭聽取有可能值得輕判的理由。

裁判官考慮案情嚴重，控罪涉及破壞社會安寧及襲擊情節，兩項控罪分別以3星期及1星期即時監禁為量刑起點。由於兩項控罪沿於同一事件及同時段發生，故刑罰會同期執行。

案件編號：ESS 5936,5937/2021