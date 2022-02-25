醫護人手爆煲　范鴻齡：內地支援團隊需以千人計

第5波疫情失控，醫護工作超出負荷。醫管局主席范鴻齡表示，醫護人員工作疲於奔命，若以現時人手近乎肯定無法面對未來的新增病例，以及「方艙醫院」的需求，評估香港現在的疫情，認為內地到港支援醫護團隊需要以千人為單位，才有望解決問題。

范周三(23日)接受內媒訪問時提到，有內地專家建議醫護人員實施「閉環管理」，但在港實施的難度很大，醫管局正考慮對部分重要人員實施「閉環管理」，減少醫護人員感染的「戰損」。他又指，香港單日新增確診數字非常龐大，部門無力追蹤和調查每宗病例，社區亦已無足夠空間和能力隔離所有病人，估計目前有約2萬至3萬名感染者在隔離設施之外。

他又預測，若香港每天再新增7,500宗病例，一個2萬人的隔離設施會在3天內爆滿，惟他亦對正興建的「方艙醫院」和臨時醫院有信心，認為若能盡快投入使用，可追上每日新增的病例。至於追蹤確診者行蹤的方法，范認為香港的「安心出行」程式沒有追蹤功能，增加流行病學調查的難度，希望香港未來能仿照內地做法，利用大數據協助追蹤。