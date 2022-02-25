首宗管有索帶被定罪案　地產經紀終極上訴獲批許可　6.16開審

2019年11月2日銅鑼灣維多利亞公園發生警民衝突，警方拘捕一名地產經紀，在其背囊內搜出48條索帶，最終被裁定管有工具適合作非法用途罪成，判監5個半月，成為首宗管有索帶經審訊後被定罪的案件。他其後提出上訴，但被上訴庭駁回。但他仍然不服裁決，今（26日）向終審法院申請上訴許可。3名法官聽罷陳詞後，決定批出上訴許可，排期6月16日開審，並會在稍後書面解釋批出許可的理由。

32歲申請人陳俊傑的代表大律師指，就着如何界定非法用途的工具，控罪中英文版本的結構及相應涵義有份別，上訴庭是先讀中文版本，再審視英文版本是否配合，最終裁定「非法用途」並不受任何限制。大律師形容上訴庭對相關字眼的演繹偏離常規，又指倘若被告聘用的是只懂英文的律師，而律師單憑英文控罪去給予被告法律意見，或會對被告造成不公。

律政司不反對終院釐清有關法律論點，但認為不存在實質及嚴重的不公平情況，指出在審視條文時，應着眼於其立法原意。事實上，即使不考慮上訴庭裁決，本案所涉的索帶，也可視作束縛人身工具。

本案在前年8月審結，被告被判囚5個月2星期。他不服定罪及刑罰上訴，高院上訴庭在去年10月頒判詞，指控罪立法原意是要懲治管有工具作犯罪用途的行為，若不開放控罪中「非法用途」的內容，會窒礙其立法原意，不能有效應對不法分子利用各種不同、甚至是新發明的工具作案，同時認為判刑並非過重，故維持原判。

案件編號：FAMC 31/2021