何栢良推算20萬確診個案只呈報3分1　促政府提高疫苗接種量

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日﹙25日﹚在電台節目表示，醫管局病人入院篩查確診佔2%，香港入境澳門確診比率2.6%，推算在第5波疫情下，香港有20萬宗確診個案，呈報醫管局的個案只佔3分1，大部分是輕症個案。他説，現時病毒繁殖率是3，即1名病人可以傳染給3人，認爲市民接種率亦要跟上，政府要調整人力及資源分配，聚焦人手為市民接種疫苗，短時間內提升接種率3倍，相信有不少私家醫生願意協助，又建議要為學童安排回學集體接種疫苗，參考澳門的做法，相信一個早上可以為1,000名學童接種。

何栢良又指，第5波疫情的死亡個案，大多是屬於高危群組，患有長期病，並無接種疫苗，其中有部分兒童感染後，出現腦病變離世，在以往流感時期亦有發生，認爲較好的預防方法是接種疫苗。他又認爲，部分確診者離世未必與新冠病毒有直接關係，有可能是因確診加重長期病患的病情，或由於未得到適當照顧，在戶外候診時因低溫症離世。

他表示，現時本港的新冠病毒核酸檢測進度嚴重滯後，形容有如第三世界，他說了解到有市民一家五口，本月14日提交深喉唾液樣本，直至10日後，亦即昨日，才有第1名家庭成員收到檢測初步陽性的短訊，當時家庭成員經已陸續出現病癥多日。

他說，在檢測嚴重滯後之下，政府要務實處理，建議政府可以向市民指定約10款快速抗原測試，如果一次或兩次抗原檢測呈陽性，可以視作確診或呈報個案，然後可以向僱主請病假，並及時在家隔離。何認為，在檢測和隔離資源尚待提高的情況下，如果能夠調動人手，令每日疫苗接種量增至30萬劑，甚至100萬劑，能夠即時最幫到市民應對疫情。