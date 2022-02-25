劏房染疫者居家隔離1傳11人　關注團體斥如計時炸彈

第5波疫情來襲後確診人數急升，隔離設施不足，居家隔離對居於劏房的基層市民來說更為艱苦。有關注團體今日(25日)舉行視像記者會，表示政府的居家隔離及檢疫措施對居於不適切住屋的居民來說極不理想，形容板間房、劏房等環境需廚廁共用、廚廁合一，在此隔離猶如「計時炸彈」；而喉管通風亂駁的現象亦增加播疫風險。有多名基層街坊均表示確診後求助無援，在窄小環境下隔離更形成社區隱形傳播鏈，甚至有劏房戶鄰居染疫，1人傳染11人，對政府未有支援表示憤怒。

明愛青少年及社區服務關注住屋權益工作小組表示，近日收到各區居民求助，當中包括由一人染疫變成全家染疫；食物、藥物及防疫用品極為短缺；又擔心傳染同住家人及鄰居；更因隔離而導致無法工作生計大受影響等。

現居於荃灣劏房的阿紅表示，最初是自己確診，惟因家中無空間可單獨隔離，雖然已24小時戴上口罩，最後仍傳染給年幼兒子。阿紅表示，期間曾多次致電民政署、衞生署，但無人接聽，及後衞生署才致電街坊讓阿紅等候安排。阿紅嘆謂，等候期間欠缺食物、藥物支援，眼見藥物即將耗盡，擔心兒子因病再次發燒，同時亦擔心傳染給劏房鄰居，希望政府能適時為確診家庭提供物資及藥物支援。

居於觀塘板間房的黃女士則表示，板間房需與鄰居共用廚廁，其中一戶鄰居發病確診後，黃女士及另一戶鄰居亦先後確診，最後3戶共11人全部確診，懷疑共用廚廁成染疫途徑。最後黃女士及其家人需要在確診後第12天才獲安排隔離，但當時已逐漸康復。黃女士又指，其丈夫為家庭支柱，確診期間無法工作令收入大減，需靠積蓄度日，生活拮据，期望政府會為因染疫而出現經濟困難的家庭提供資助。

團體表示，基層街坊在染疫後致電衞生署、民政事務署等相關熱線，但難以接通，等待過程徬徨無助，又缺乏食物及藥物的支援，加上劏房和板間房等環境惡劣，大大增加播疫風險。團體建議，政府應優先將不適切住屋確診者及其密切接觸者送院及隔離；亦應將不適切住屋的喉管渠道衞生、合理通風設備納入租務管制條件；政府應提供經濟援助予因染疫而無法工作以致影響生計的基層街坊；政府相關部門如更需要及時為確診者提供物資、藥身及資訊上的支援。